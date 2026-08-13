Barcelona y PSG cierran trato por Ferran Torres por cerca de 50 millones de euros

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El Barcelona y el Paris Saint‑Germain alcanzaron un principio de acuerdo para el traspaso del delantero español Ferran Torres, con una cifra aproximada de 50 millones de euros y la intención de formalizar la operación este fin de semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 01:38 PM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 07:19 PM.