Barcelona y PSG cierran trato por Ferran Torres por cerca de 50 millones de euros

Barcelona y Paris Saint‑Germain (PSG) han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del delantero español Ferran Torres, autor del gol que coronó a España campeona del mundo este verano. Según fuentes cercanas a la negociación, el precio rondará los 50 millones de euros, cifra que incluye la oferta inicial rechazada de 40 millones fijos más 10 millones en variables.
Los clubes intercambiarán la documentación pertinente en las próximas horas, con la expectativa de cerrar la operación antes del fin de semana. Ferran, cuyo contrato con el Barça expirará el 30 de junio de 2027, se reunirá en París con Luis Enrique Martínez, actual entrenador del PSG y antiguo seleccionador español, quien ha sido un firme defensor del jugador desde su etapa con la selección.
El delantero, procedente de Foios (Valencia), fue liberado por el Barcelona para incorporarse a los entrenamientos el pasado miércoles, al igual que el resto de los campeones del mundo. En la temporada 2023‑24, Ferran disputó 49 partidos, empatado con Marcus Rashford como el jugador con más apariciones entre todas las competiciones, y se ubicó como segundo máximo goleador del club con 21 tantos, detrás de Lamine Yamal (24) e igualado con Raphael Dias (Raphinha).
A pesar de haber acumulado 65 goles y 23 asistencias en 207 partidos oficiales con la camiseta blaugrana, Ferran nunca consolidó un puesto como titular indiscutible desde su llegada procedente del Manchester City en el mercado de invierno 2021‑22. Su rol se mantuvo como jugador importante pero no fijo, situación que el Barcelona había previsto mantener.
Paralelamente, el Barça reforzó su plantilla este verano con los extremos Anthony Gordon (25 años), Karim Adeyemi (24) y Jesse Bisiwu (18), todos con contrato hasta 2031. El objetivo prioritario del nuevo técnico Hansi Flick para la próxima temporada sigue siendo la incorporación del delantero argentino Julián Álvarez, operación que se complica por la negativa del Atlético de Madrid a negociar. En la pretemporada, Flick ha probado al joven egipcio Hamza Abdelkarim (18) como posible delantero centro puro.
En el frente de negociaciones, el Barcelona también mantiene conversaciones con el Manchester City para fichar al centrocampista Rodrigo Hernández, cuyo contrato expira en junio de 2027 y que ya habría elegido el proyecto azulgrana.
Por su parte, el PSG necesita reforzar su delantera tras la salida de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible partida de Bradley Barcola. Ferran Torres competiría por un puesto en el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, aunque el club francés también ha incorporado este verano al atacante Maghnes Akliouche por 50 millones de euros.