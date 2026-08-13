La Federación Irlandesa retira su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA

La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) anunció este jueves que rescinde la carta de apoyo que había concedido a Gianni Infantino a principios de 2024 para su candidatura a un cuarto y último mandato al frente de la FIFA. La decisión se formalizó mediante un comunicado oficial y una carta dirigida a la entidad mundial del fútbol, en la que la FAI expone los motivos que la llevaron a cambiar de posición antes de la votación prevista para marzo del próximo año.
En el comunicado, la federación irlandesa reconoció los desafíos internos que ha enfrentado en los últimos años en materia de gestión institucional y afirmó que, por ello, tiene "una obligación especial para promover y defender las mejores prácticas" dentro del deporte. La FAI sostuvo que la continuidad de Infantino no garantiza la implementación de esas prácticas y que, por tanto, debe reconsiderar su respaldo.
Este anuncio se suma al de otras seis federaciones europeas —Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos— que también han retirado su apoyo a la candidatura del dirigente suizo. En paralelo, la UEFA, la AFC y la CONCACAF han expresado críticas contundentes al presidente de la FIFA, señalando su intento fallido de introducir inversión privada en competiciones como la Copa del Mundo.
Mientras tanto, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la CONMEBOL continúan respaldando a Infantino, lo que evidencia una división geopolítica dentro del fútbol internacional respecto a la dirección que debe tomar la entidad máxima del deporte.
La votación para la reelección de Infantino se celebrará en marzo de 2025, y la retirada del apoyo de la FAI y de otras federaciones europeas podría influir significativamente en el resultado, en un contexto donde la transparencia, la gobernanza y la financiación del fútbol están bajo escrutinio global.