La Federación Irlandesa retira su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA

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La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) anuló su carta de respaldo a la candidatura de Gianni Infantino, quien busca un cuarto mandato como presidente de la FIFA, y explicó los motivos de este giro de postura en medio de críticas continentales y controversias sobre la inversión privada en el fútbol mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 09:21 AM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 10:02 AM.