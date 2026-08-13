Gilberto Mora iniciará la Licenciatura en Administración de Empresas en la Anáhuac Mérida

El delantero de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, de 17 años, dio a conocer su próximo paso académico: iniciará la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, campus Mérida, bajo la modalidad en línea. La información fue confirmada por la propia universidad a través de sus redes sociales, donde se publicó la inscripción del jugador en el programa.
Mora, quien recientemente se graduó de la preparatoria del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank en Tijuana, forma parte del grupo 601 y se hizo notar en la Copa Mundial 2026 al ser titular en tres partidos con la Selección Mexicana y debutar contra Sudáfrica. Su graduación se viralizó en redes, recibiendo felicitaciones de figuras como Guillermo Ochoa, quien destacó la disciplina y el carácter del joven deportista.
Con la inscripción en la Anáhuac, el futbolista busca combinar su desarrollo deportivo con una formación universitaria que le brinde herramientas para su futuro, tanto dentro como fuera del campo. La modalidad en línea le permitirá compaginar los entrenamientos y partidos de la Liga MX con sus estudios, sin descuidar su objetivo de consolidarse como jugador de élite y, eventualmente, dar el salto a Europa.
La Universidad Anáhuac, reconocida por su enfoque integral y su oferta de programas en línea, ha subrayado la importancia de apoyar a jóvenes talentos que persiguen metas académicas y deportivas simultáneamente. El caso de Gilberto Mora se suma a una creciente tendencia de deportistas que optan por continuar su educación superior mientras desarrollan sus carreras profesionales.
El futuro de Mora se perfila prometedor: continuará su desempeño con los Xolos de Tijuana en la Liga MX, mientras avanza en su licenciatura, sentando las bases para una vida post‑deportiva exitosa.