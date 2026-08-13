Gilberto Mora iniciará la Licenciatura en Administración de Empresas en la Anáhuac Mérida

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El joven futbolista de 17 años, Gilberto “Morita” Mora, se matriculó en la Universidad Anáhuac de Mérida para estudiar la Licenciatura en Administración de Empresas en modalidad en línea, mientras continúa su carrera con los Xolos de Tijuana y persigue su sueño de jugar en Europa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 08:24 AM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 09:44 AM.