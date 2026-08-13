Julián Quiñones vuelve imparable a Al‑Qadisiyah

Julián Quiñones volvió a los terrenos de la Saudi Pro League con una actuación que confirmó su condición de delantero imparable. En el partido inaugural tras el Mundial 2026, anotó y asistió en la victoria 3‑1 de Al‑Qadisiyah sobre Al‑Shabab, demostrando la misma voracidad ofensiva que lo llevó a coronarse campeón de goleo la temporada pasada y a convertirse en el máximo anotador mexicano en la competición.
El regreso del mexicano no solo reafirma su liderazgo en el ataque de Al‑Qadisiyah, sino que también sitúa al club en una posición de mayor ambición. Según el reconocido experto Fabrizio Romano, el equipo árabe estaría negociando la incorporación del mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders, actualmente bajo contrato con el Manchester City. El acuerdo verbal ya habría sido aceptado por la directiva del City, quedando pendiente la decisión final del jugador.
De concretarse, la llegada de Reijnders representaría un salto de calidad para Al‑Qadisiyah. El mediocampista, conocido por su visión de juego y capacidad para distribuir el balón, complementaría perfectamente a Quiñones, creando una dupla ofensiva de gran impacto en la liga saudí.
Al‑Qadisiyah ya cuenta con un plantel de renombre, que incluye a Nahitan Nández, Julian Weigl, Nacho Fernández y Mateo Retegui, bajo la dirección técnica de Brendan Rodgers. La posible incorporación de Reijnders elevaría aún más el nivel competitivo del equipo, que aspira a consolidarse como el protagonista indiscutible del fútbol en Arabia.
Para la Pantera, este escenario no solo significa reafirmar su condición de estrella, sino también liderar un proyecto reforzado con talento europeo, capaz de competir al máximo nivel tanto en la Saudi Pro League como en torneos internacionales.