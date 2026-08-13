Julián Quiñones vuelve imparable a Al‑Qadisiyah

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El delantero mexicano regresó a Arabia tras el Mundial 2026 con gol y asistencia, consolidándose como máximo anotador mexicano en la Saudi Pro League. Mientras tanto, el club árabe negociaría la llegada del mediocampista neerlandés del Manchester City, lo que elevaría su nivel competitivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 03:16 PM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 07:21 PM.