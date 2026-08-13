León remonta al Inter Miami y avanza a cuartos de final de la Leagues Cup

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El Club León dio vuelta al marcador contra el Inter Miami, con dos goles de Daniel Arcila, y se clasificó como líder del grupo para los cuartos de final de la Leagues Cup.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 08:44 AM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 09:54 AM.