León remonta al Inter Miami y avanza a cuartos de final de la Leagues Cup

En una noche vibrante en el NU Stadium, el Club León logró una remontada de 3-2 contra el Inter Miami, pese a la presencia de Lionel Messi en el campo. El equipo mexicano, liderado por Daniel Arcila, quien anotó dos veces, superó al conjunto de la MLS y se consagró como líder del grupo, asegurando su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup.
El Inter Miami abrió el marcador con goles de Pinter y Yannick, mientras que el León respondió con dos tantos de Arcila y uno de Juan Pablo Domínguez. El primer peligro del partido se registró al minuto 11, cuando Casemiro intentó un cabezazo tras un tiro de esquina, pero el disparo se dirigió a la posición del guardameta Óscar Gato García.
Durante los veinte minutos iniciales, el Inter dominó la posesión y generó constantes amenazas, obligando a la defensa del León a enfrentar pases peligrosos a sus laterales y centrales. Sin embargo, a los 41 minutos, Fray, tras recibir un pase a la espalda del lateral Santos, asistió a Pinter, quien anotó el primer gol del León.
En la segunda mitad, Lionel Messi ingresó al terreno de juego tras el fallecimiento de su padre. A los 49 minutos, Daniel Arcila, recuperando el balón en su propio campo, definió para empatar. Cuatro minutos después, Yannick volvió a poner ventaja al Inter Miami tras un tiro de esquina.
El León volvió a empatar al minuto 60 con un disparo de Juan Pablo Domínguez desde fuera del área, sorprendiendo al guardameta Ríos Novo. Finalmente, al minuto 82, Arcila, alimentado por un pase de Diber Cambindo, anotó el gol de la victoria desde fuera del área. El VAR confirmó la validez del tanto tras una revisión de fuera de juego.
Con este triunfo, el León concluye como líder del grupo y espera conocer a su rival en los cuartos de final. El partido también marcó la segunda victoria del León en el nuevo estadio del Inter Miami, inaugurado el 4 de abril de 2026.