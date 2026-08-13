Fallece Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que vivió con lesión cerebral irreversible

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El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, de 33 años, murió tras más de una década en silla de ruedas a causa de un hematoma subdural sufrido en una pelea en 2015. Su padre confirmó el fallecimiento y recordó el sueño del atleta de volver a Puerto Rico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 10:17 AM.