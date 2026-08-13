Rafa Márquez confirma que su primera convocatoria mantendrá la base del Mundial 2026

En un evento privado organizado por Televisa Univisión / Vix, el exjugador y ahora director técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, dejó claro que su primera convocatoria no supondrá grandes alteraciones respecto al grupo que representó al país en el Mundial 2026. "Para mi primera convocatoria no habrá grandes cambios de la lista que enfrentó el Mundial. Vamos a darle continuidad al trabajo", afirmó el estratega, según difundió David Faitelson en su cuenta de X.
El anuncio se produce mientras Márquez ya ha iniciado su gestión analizando a los jugadores de la sub‑20 durante el Premundial Concacaf, lo que sugiere que los cambios estructurales podrían llegar en etapas posteriores. Por el momento, el técnico optará por mantener la base establecida por Javier Aguirre, lo que brinda una oportunidad a los futbolistas que formaron parte del plantel mundialista.
La primera prueba oficial de Márquez al frente del Tri será el sábado 26 de septiembre, cuando México se enfrente a Colombia en un amistoso de la Fecha FIFA. El encuentro se jugará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos, marcando el inicio formal de la etapa del Káiser con la selección mayor.
La convocatoria que Aguirre llevó al Mundial de 2026 estuvo compuesta por 26 futbolistas: tres porteros (Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo), siete defensas (Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez y Edson Álvarez), ocho mediocampistas (Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Luis Chávez y Obed Vargas) y ocho delanteros (Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones, Alexis Vega, César Huerta y Roberto Alvarado). Según Márquez, la mayoría de estos jugadores permanecerá en la lista para el amistoso contra Colombia.
Con esta decisión, el nuevo técnico busca garantizar continuidad y estabilidad al equipo, mientras evalúa a los jóvenes talentos que podrían incorporarse en el futuro cercano.