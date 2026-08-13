Rafa Márquez confirma que su primera convocatoria mantendrá la base del Mundial 2026

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El nuevo director técnico de la Selección Mexicana adelantó que su primer llamado no implicará grandes cambios respecto al plantel que disputó el Mundial 2026. La lista, que se presentará para el amistoso contra Colombia el 26 de septiembre, conservará la mayoría de los jugadores seleccionados por Javier Aguirre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 08:26 AM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 09:46 AM.