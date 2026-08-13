Russell Westbrook anuncia su retiro tras 18 temporadas en la NBA

...

El histórico base, líder de triples‑dobles y MVP de 2017, comunicó su retiro mediante un video narrado por Michael B. Jordan, poniendo fin a una carrera de 18 años que incluyó 209 triples‑dobles y una medalla de oro olímpica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 09:52 AM.