Russell Westbrook anuncia su retiro tras 18 temporadas en la NBA

Russell Westbrook, el jugador más dominante en la generación de triples‑dobles, anunció este miércoles su retiro de la NBA después de 18 temporadas. La decisión fue publicada en sus redes sociales mediante un video narrado por el actor Michael B. Jordan, en el que el base no pronuncia palabra alguna, pero su mensaje es claro: "A veces no sabes cuándo has visto el final. Tenías que estar allí. Y ahora se acabó".
Westbrook, cuarta selección del Draft 2008 procedente de UCLA, debutó con los Seattle SuperSonics, equipo que poco después se trasladó a Oklahoma City y se convirtió en el Thunder. Allí jugó sus primeras 11 temporadas, convirtiéndose en el líder histórico de la liga en triples‑dobles (209) y en el MVP de la temporada 2016‑17, año en que registró el récord de 42 triples‑dobles en una campaña.
Durante su carrera, el base fue seleccionado nueve veces al All‑Star, nueve al All‑NBA, dos veces campeón anotador y dos veces Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas. Además, formó parte del Equipo del 75.º Aniversario de la NBA y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
En su última temporada, Westbrook vistió la camiseta de los Sacramento Kings, donde fue titular en 58 de 64 partidos, promediando 15.2 puntos y 6.7 asistencias. También pasó por Houston, Washington, Los Ángeles (Lakers y Clippers) y Denver, demostrando su capacidad para adaptarse a distintos sistemas y roles.
El gerente general del Thunder, Sam Presti, describió a Westbrook como "el competidor definitivo", resaltando su constancia: "Promedió cifras de dos dígitos en puntos y asistencias en cinco de seis temporadas a partir de 2015‑16".
Con su retiro, el serbio Nikola Jokić se mantiene como el segundo en la lista de triples‑dobles con 198, mientras que Westbrook deja un legado imborrable: líder histórico de la NBA en triples‑dobles, poseedor del récord de más triples‑dobles en una temporada y una figura emblemática del baloncesto contemporáneo.