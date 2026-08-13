Toluca asegura su pase a cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer 3-1 a FC Dallas

En el Estadio Nemesio Diez, Toluca necesitaba una victoria para avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup. Con un desempeño sólido y goles de Alexis Vega (penal), Federico Viñas y Erick Gutiérrez, los Diablos Rojos lograron un contundente 3-1 sobre el invicto FC Dallas, que quedó eliminado.
El partido comenzó con presión ofensiva de Toluca. A los cinco minutos, Federico Viñas fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penal. Alexis Vega ejecutó el tiro, colocando el balón bajo la barra izquierda y adelantó a los locales (1‑0). Apenas tres minutos después, FC Dallas reaccionó: Kaick Da Silva disparó desde fuera del área y el balón desvió en la cabeza de Petar Musa, igualando el marcador (1‑1).
El dominio de Toluca se mantuvo y, al minuto 26, Jesús Gallardo intentó un cabezazo que se fue desviado. Sin embargo, la jugada clave llegó antes del descanso: desde la izquierda, Gallardo sirvió a Helinho, quien devolvió el balón al área para Federico Viñas, quien definió con la derecha para poner el 2‑1 (26‑min). El equipo entró al vestuario con ventaja.
En la segunda mitad, Toluca no tardó en ampliar la diferencia. Al 49 minutos, Jesús Gallardo condujo por la banda izquierda, cedió el pase a Erick Gutiérrez, quien, desde fuera del área, disparó con la pierna izquierda y encajó en el ángulo inferior, sellando el 3‑1 (49‑min). Los Diablos intentaron seguir atacando, con disparos de Helinho y del recién incorporado Pavel Pérez, pero sin mayor efecto.
Con este triunfo, Toluca asegura su pase a los cuartos de final y solo resta esperar los resultados de América y Cruz Azul para conocer su posición final y el rival que enfrentará en la siguiente ronda.