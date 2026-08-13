Toluca asegura su pase a cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer 3-1 a FC Dallas

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Los Diablos Rojos del Toluca cumplieron su misión al derrotar al invicto FC Dallas (3-1) en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup, garantizando su clasificación a los cuartos de final y quedando a la espera del rival.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 09:07 AM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 09:56 AM.