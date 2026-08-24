Balón de la “Mano de Dios” de Maradona se vende por 3,35 millones de dólares

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El histórico balón usado por Diego Armando Maradona en el polémico gol contra Inglaterra en el Mundial de 1986 se subastó en EE. UU. por 3,35 millones de dólares, cifra inferior a las expectativas y a la venta de su camiseta en 2022.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 02:46 PM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 03:37 PM.