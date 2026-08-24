Balón de la “Mano de Dios” de Maradona se vende por 3,35 millones de dólares

En una subasta organizada por Heritage Auctions en los Estados Unidos, el balón con el que Diego Maradona anotó el célebre gol de la "Mano de Dios" se adjudicó por 3,35 millones de dólares (2,9 millones de euros). El precio, aunque elevado, quedó por debajo de las proyecciones que anticipaban una puja que superara los diez millones.
El balón, que formó parte del partido de cuartos de final del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra, se convirtió en un símbolo de la historia del fútbol tras el controvertido tanto, donde Maradona utilizó su puño para dirigir el balón a la red y el árbitro, sin percatarse de la infracción, validó el gol. Posteriormente, el propio Diego declaró que el tanto fue "un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios".
La subasta inició con un precio base de 2,5 millones de dólares, pero la puja no alcanzó los niveles esperados. La decepción se acentúa al comparar esta venta con la de la camiseta que el astro argentino lució en el mismo encuentro, la cual fue subastada en 2022 por más de ocho millones de euros, convirtiéndose en una de las piezas de coleccionismo deportivo más caras jamás vendidas.
El resultado refleja la volatilidad del mercado de objetos deportivos históricos y plantea interrogantes sobre el valor que los coleccionistas asignan a los recuerdos de momentos controvertidos frente a los símbolos de triunfo.