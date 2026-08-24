Federación Mexicana de Fútbol celebra 99 años de historia y presenta a su nueva mascota

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) cumplió 99 años el pasado 23 de agosto en su sede de Toluca, Estado de México, conocida como la Casa de Fútbol. El acto contó con la asistencia del comisionado de la FMF, Mikel Arriola, y del nuevo director técnico de la Selección, Rafael Márquez, quienes compartieron un mensaje de reconocimiento al trabajo diario de los colaboradores de la institución.
Durante la celebración se resaltaron los principales hitos de la FMF: la clasificación a 17 ediciones de la Copa del Mundo, la conquista de torneos internacionales y la creación de la Liga MX Femenil en 2017, que impulsó el desarrollo del fútbol femenino en el país. Además, se recordó la destacada actuación del Tri en el Mundial 2026, donde bajo la dirección de Javier Aguirre se logró la mejor campaña desde 1986, con cuatro victorias, diez goles a favor y el primer triunfo en fase de eliminación directa en 30 años.
En el marco del aniversario, la FMF presentó a su mascota oficial, Tlachi, diseñada como símbolo de identidad, cercanía y unión con la afición mexicana. La mascota será parte de las acciones de acercamiento y promoción del deporte a nivel nacional.
Con un año de diferencia para alcanzar el centenario, la Federación reiteró su compromiso de fortalecer las estructuras del fútbol, generar oportunidades y construir el futuro del deporte con orgullo nacional.