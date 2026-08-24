Federación Mexicana de Fútbol celebra 99 años de historia y presenta a su nueva mascota

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El 23 de agosto la FMF conmemoró sus 99 años en la Casa de Fútbol de Toluca, con la presencia de Mikel Arriola y Rafael Márquez. El evento resaltó los logros del organismo, la creación de la Liga MX Femenil y la presentación de la mascota oficial, Tlachi, mientras se proyecta el futuro del fútbol mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 06:08 AM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 01:54 PM.