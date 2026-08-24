Georgina Rodríguez adopta legalmente a los hijos mayores de Cristiano Ronaldo

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Según reportes de prensa portuguesa y española, la empresaria Georgina Rodríguez habría formalizado la adopción de Cristiano Ronaldo Jr. y de los mellizos Eva María y Mateo, convirtiéndose en su madre legal. La información, publicada por la revista TV 7 Dias, aún no ha sido confirmada por la pareja.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 02:48 PM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 03:03 PM.