Georgina Rodríguez adopta legalmente a los hijos mayores de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez habría adoptado legalmente a los tres hijos mayores de Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en su madre a efectos legales. Los medios de Portugal y España informan que la adopción incluye a Cristiano Ronaldo Jr., de 16 años, y a los mellizos Eva María y Mateo, de 9 años, nacidos antes de que la pareja iniciara su relación.
La noticia, difundida inicialmente por la revista portuguesa TV 7 Dias, indica que el proceso de adopción se completó pocos días después de que Georgina y Cristiano contrajeran matrimonio. Hasta el momento, ni la futbolista ni el futbolista han emitido declaraciones oficiales que confirmen el hecho.
Ronaldo Jr. nació en 2010 y los mellizos llegaron al mundo en junio de 2017; la identidad de sus madres biológicas se ha mantenido en reserva, decisión que el propio Cristiano ha respetado. Cuando Georgina comenzó su relación con el astro del fútbol en 2016, él ya era padre de Ronaldo Jr., y la llegada de Eva y Mateo reforzó su papel dentro de la dinámica familiar.
Desde entonces, Georgina ha tratado a los cinco hijos de la pareja como una sola familia, tanto en redes sociales como en el reality de Netflix Soy Georgina, donde la maternidad es uno de los ejes centrales de su vida. Además de los hijos adoptados, la pareja tiene dos hijas biológicas, Alana Martina (nacida en 2017) y Bella Esmeralda (nacida en 2022), y sufrió la pérdida de Ángel, el hermano gemelo de Bella, durante el parto en 2022.
De confirmarse la adopción, Georgina Rodríguez tendría un vínculo legal como madre con los cinco hijos vivos de Cristiano Ronaldo, sumándose al vínculo biológico que ya mantiene con Alana y Bella. Por ahora, la información permanece basada en los reportes de prensa y no cuenta con la confirmación directa de la familia.