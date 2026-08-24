Hubert Hurkacz se corona en el Cancún Country Open tras una épica remontada contra Sebastián Báez

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El polaco Hubert Hurkacz venció al argentino Sebastián Báez 4-6, 6-0, 6-3 en la final del Cancún Country Open, logrando su primer título individual de 2026, 12 aces y un salto de 23 puestos en el ranking ATP.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 06:07 AM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 01:52 PM.