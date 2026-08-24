Hubert Hurkacz se corona en el Cancún Country Open tras una épica remontada contra Sebastián Báez

Hubert Hurkacz se alzó con el trofeo del Cancún Country Open al superar al argentino Sebastián Báez en una final que quedará grabada en la memoria de los aficionados presentes en el Estadio FUNO. El polaco remontó un primer set perdido (4‑6) y dominó los dos siguientes (6‑0, 6‑3) para coronarse campeón.
El primer parcial fue equilibrado, con ambos jugadores intercambiando juegos al ritmo de la pista. Báez, con su potencia física e inteligencia táctica, se llevó el primer set con relativa comodidad. Sin embargo, la segunda manga fue dominio absoluto de Hurkacz, quien desató saques que superaron los 225 km/h y acumuló 12 aces en la partida.
En el tercer set, Báez rompió el servicio de Hurkacz en el tercer juego, adelantándose 2‑1, pero el polaco respondió de inmediato, igualando 2‑2. Con una ventaja decisiva de 5‑3, Hurkacz cerró el encuentro con un brillante match point, llevándose la corona.
Con la victoria, Hurkacz sube 23 posiciones en el ranking ATP, ubicándose en el puesto 46. Además, este triunfo representa su primer título individual de 2026 y su duodécimo título en la carrera, sumando logros en torneos ATP y Challenger. El polaco también había levantado la United Cup con Polonia, consolidando una temporada prometedora.
El público mexicano e internacional aplaudió una final de alto nivel, que demostró la competitividad del tenis latinoamericano y europeo en territorio nacional.