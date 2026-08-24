Isaac del Toro vive su mejor momento en el ciclismo de élite

Isaac del Toro, de 27 años, ha alcanzado el punto álgido de su trayectoria en el ciclismo de élite, consolidándose como uno de los deportistas más prometedores de México. En los últimos seis meses, el corredor ha obtenido podios en la Tour de France y la Vuelta a España, además de ganar la clásica Strade Bianche en Italia, marcando un récord personal de victorias en carreras de categoría WorldTour.
Del Toro, que debutó en el circuito profesional en 2019 con el equipo Movistar Team, atribuye su reciente éxito a una combinación de entrenamiento especializado, apoyo técnico y una mentalidad enfocada en la constancia. "Cada carrera es una oportunidad para superarme; este año he encontrado la fórmula perfecta entre la preparación física y la estrategia de carrera", declaró el ciclista en una entrevista concedida a Grupo Milenio.
Los analistas del deporte destacan que la mejora de del Toro no solo se refleja en sus resultados, sino también en su capacidad para liderar al equipo en situaciones críticas. El director deportivo del Movistar Team señaló que "Isaac ha demostrado una madurez táctica que lo convierte en un verdadero líder dentro del pelotón, capaz de leer la carrera y tomar decisiones que benefician al conjunto".
Con la temporada 2024 en pleno desarrollo, del Toro se prepara para los próximos retos, entre los que destacan el Giro de Italia y la World Championships en Bélgica. Los expertos anticipan que su desempeño podría influir en la clasificación olímpica de México para los Juegos de París 2024.
El impacto de sus logros trasciende el ámbito deportivo; ha impulsado el interés del público mexicano por el ciclismo, generando un aumento del 35% en la venta de bicicletas de carretera y una mayor cobertura mediática del deporte en los medios nacionales.
En conclusión, Isaac del Toro no solo vive su mejor momento en el ciclismo de élite, sino que también está forjando un legado que podría inspirar a futuras generaciones de ciclistas mexicanos.