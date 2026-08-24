Jed York, dueño de los 49ers, se declara no culpable de cargos menores en Ohio

El empresario Jed York, propietario mayoritario de los San Francisco 49ers, compareció ante un tribunal del condado de Columbiana, Ohio, y se declaró no culpable de dos cargos menores: alteración del orden público y posesión de herramientas delictivas. Los cargos surgieron después de que la policía local lo arrestara el domingo por la mañana en una comunidad de casas móviles de East Palestina, zona donde York nació y se crió en Youngstown.
Inicialmente, los fiscales habían imputado a York el delito de participar en la prostitución, pero la acusación se modificó a conducta desordenada. La acusación de posesión de herramientas delictivas se basó en el uso de su teléfono móvil para responder a un anuncio encubierto de prostitución en línea. Tras el arresto, York pagó una fianza de $5,000 y quedó en libertad mientras se resolvían los procedimientos.
El juez dictó una condena de un día de cárcel por cada delito, a cumplirse de manera concurrente, y acreditó el día cumplido al declararse no impugnante el lunes por la mañana. Además, se le impuso una multa de $1,150. El teléfono incautado fue devuelto a York, mientras que $160 fueron entregados al Mahoning Valley Human Trafficking Task Force como parte del acuerdo de declaración.
El fiscal del condado, Vito Abruzzino, señaló que la mayoría de los casos de prostitución en la zona se resuelven mediante acuerdos de declaración. La NFL emitió un comunicado indicando que está al tanto del arresto y que revisará el caso conforme a su política de conducta personal, la cual permite sanciones que van desde multas hasta suspensiones para propietarios y ejecutivos.
York, de 46 años, asumió la gestión cotidiana de los 49ers en 2008, tomando el control total del equipo en 2024. Bajo su liderazgo, los Niners han sido contendientes constantes, alcanzando tres Super Bowls (2012, 2019 y 2023) y supervisando la construcción del Levi’s Stadium, sede de eventos internacionales como el Super Bowl y la Copa del Mundo.
El caso recuerda a la situación de Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, quien fue arrestado en Florida en 2019 por presunta participación en una red de prostitución, pero cuya acusación fue anulada por violaciones a derechos constitucionales. El equipo de los 49ers no ha emitido comentarios adicionales sobre el proceso judicial de York.