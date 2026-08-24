Jed York, dueño de los 49ers, se declara no culpable de cargos menores en Ohio

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El propietario de los San Francisco 49ers, Jed York, aceptó la declaración de no culpabilidad por alteración del orden público y posesión de herramientas delictivas tras ser arrestado en una comunidad de casas móviles en East Palestina, Ohio. Fue liberado bajo fianza y recibió una condena de un día de cárcel y una multa de $1,150.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 09:17 PM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 09:23 PM.