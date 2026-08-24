México cae 83-53 ante Canadá en la final del Preclasificatorio Olímpico de Baloncesto femenino

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La Selección Mexicana Femenil perdió 83-53 frente a Canadá, quedando fuera del Preolímpico y con la única vía restante en la Americup 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 06:10 AM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 11:54 AM.