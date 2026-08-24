México cae 83-53 ante Canadá en la final del Preclasificatorio Olímpico de Baloncesto femenino

La Selección Mexicana de Baloncesto Femenil sufrió una derrota contundente de 83-53 ante Canadá en la final del Preclasificatorio Olímpico, jugado en casa, y vio truncada su primera oportunidad de avanzar al Preolímpico.
Canadá impuso su dominio desde el primer minuto, superando el estrecho triunfo que había obtenido contra México en la fase de grupos. Al cierre del primer cuarto, el marcador ya mostraba 11-26 a favor de las canadienses, y al medio tiempo la diferencia se ampliaba a 21 puntos (26-47), lo que prácticamente sentenció el encuentro.
El tercer cuarto fue decisivo: México apenas anotó nueve puntos mientras Canadá ampliaba la ventaja, y en el último periodo la ofensiva mexicana se apagó. Kayla Alexander (14 pts), Agot Makeer (13 pts) y Yvonne Ejim (12 pts) lideraron la ofensiva canadiense, que cerró con una ventaja de 30 unidades.
Las mexicanas más destacadas fueron Anisa Jeffries (13 pts), Mariana Valenzuela (12 pts) y Mayra Gil (10 pts). Jeffries, sin embargo, salió del juego antes de terminar el primer periodo tras acumular faltas bajo marcaje constante.
A pesar de la derrota, el conjunto nacional superó expectativas al alcanzar la final tras vencer a Brasil en semifinales. Canadá, por su parte, concluyó el torneo invicta con cinco triunfos y aseguró su pase al clasificatorio de FIBA rumbo a Los Ángeles 2028.
Con este resultado, México deberá buscar su boleto olímpico en la Americup 2027, que se disputará en San Salvador, donde los cuatro primeros lugares obtendrán el derecho de seguir en la pelea por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.