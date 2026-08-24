Roger Federer regresa al US Open para una exhibición histórica

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El tenista suizo, cinco veces campeón consecutivo del US Open, vuelve al Arthur Ashe Stadium en Nueva York para un set de individuales contra Andy Roddick y un doble con John McEnroe contra Roddick y Andre Agassi, antes de su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 09:17 PM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 09:27 PM.