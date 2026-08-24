Rut Páez se alza con bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026

Rut Páez, de 17 años, se coronó con la medalla de bronce en la prueba de trampolín de 1 metro femenil (categoría 16‑18 años) del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026, celebrado en Rijeka, Croacia, al acumular 389.20 puntos. Con este logro, la clavadista regiomontana se consolida como una de las principales exponentes juveniles del país en el escenario internacional.
En la misma competencia, la alemana Emily Deml obtuvo el oro con 411.05 puntos y la canadiense Lila Stewart se quedó con la plata al registrar 398.80 unidades. La medalla de bronce de Páez eleva el total de metales de México en esta edición a cuatro: un oro, dos platas y un bronce.
Este es el quinto podio de Páez en la historia del certamen; en la edición de 2024 en Río de Janeiro logró tres oros y una plata. Recientemente, la atleta también destacó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde sumó dos oros (trampolín de 1 metro y trampolín de 3 metros sincronizado junto a Zyanya Parra) y un bronce en trampolín de 3 metros individual.
En la prueba de 1 metro, la mexicana Suri Cueva quedó en la séptima posición con 373.90 puntos. Las gemelas tapatías Mía y Lía Cueva protagonizaron una final cerrada en trampolín de 3 metros (grupo A, 14‑15 años), separándose por apenas 0.05 puntos: Mía se alzó con el oro (335.45) y Lía con la plata (335.40). En la disciplina de plataforma de 10 metros sincronizados femenil, Adriana Torres y Suri Cueva aportaron la medalla de plata, sumando el tercer metal para México en este certamen.
El desempeño de Rut Páez refuerza su proyección internacional y augura un futuro prometedor para el clavado mexicano en próximas competencias de nivel senior.