Rut Páez se alza con bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026

...

La clavadista regiomontana, de 17 años, ganó la medalla de bronce en trampolín de 1 m (16‑18 años) en Rijeka, Croacia, consolidándose como una de las principales exponentes juveniles de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 03:10 PM.