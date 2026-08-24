Yuliia Starodubtseva avanza a segunda ronda del Abierto GNP Seguros tras vencer a Lilli Tagger

Yuliia Starodubtseva (n.º 78 del ranking mundial) derrotó a Lilli Tagger (Austria) con parciales de 6-3 y 6-4 en el Estadio GNP, garantizando su lugar en la segunda ronda del Abierto GNP Seguros de Grupo Milenio.
Desde el inicio del primer set, la ucraniana aprovechó las deficiencias en el primer servicio de Tagger y, con un segundo saque potente, rompió el juego en el tercer juego, tomando la delantera. Tras superar tres puntos de set, Starodubtseva cerró el primer parcial 6-3.
En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron quiebres y mantuvieron el marcador equilibrado hasta 4-5. En ese momento, Starodubtseva volvió a romper el servicio de Tagger y, sin ceder, selló el encuentro 6-4.
Con la victoria, la ucraniana espera al ganador del duelo entre Janice Tjen y Dayana Yastremska en la siguiente ronda. El torneo continúa con otros encuentros destacados: Mayar Sherif venció a Oleksandra Oliynykova 6-3 y 6-4, y Nikola Bartunkova superó a Antonia Ruzic 6-4 y 6-3 en la cancha Grandstand.
La agenda del Abierto GNP Seguros para el lunes incluye la apertura de la jornada a las 15:00 h con Camila Osorio y Ann Li, seguida por Janice Tjen y Dayana Yastremska en la tarde. La sesión nocturna comenzará a las 19:30 h con Clara Tauson y Renata Zarazúa, y cerrará con Diane Parry y Donna Vekic.