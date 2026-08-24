Yuliia Starodubtseva avanza a segunda ronda del Abierto GNP Seguros tras vencer a Lilli Tagger

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La tenista ucraniana Yuliia Starodubtseva superó a la austriaca Lilli Tagger por 6-3 y 6-4 en el Estadio GNP, asegurando su pase a la segunda ronda del Abierto GNP Seguros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 01:22 PM.
En Deportes y editada el 24/08/2026 02:59 PM.