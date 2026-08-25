México vs Japón: última oportunidad para seguir en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

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La Liga Municipal de Tijuana necesita vencer a Joto Little League de Japón este martes 25 de septiembre para evitar su eliminación del torneo tras la derrota ante Nicaragua.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/08/2026 06:34 AM.
En Deportes y editada el 25/08/2026 06:51 AM.