México vs Japón: última oportunidad para seguir en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

La Selección Mexicana de Ligas Pequeñas enfrenta su última oportunidad de seguir viva en la Serie Mundial al medirse contra Joto Little League de Japón este martes 25 de septiembre a las 11:00 h (tiempo del centro de México). Una victoria es indispensable, pues el formato del certamen elimina a los equipos que acumulan dos derrotas; México ya perdió ante Nicaragua (8‑4) y ahora está en el cuadro de perdedores.
El encuentro se transmitirá en ESPN y Disney+, lo que permitirá a los aficionados seguir de cerca el desempeño de la Liga Municipal de Tijuana, representante de Baja California y tercera vez en Williamsport después de 2013 y 2023.
Tras iniciar su campaña con un triunfo contundente 7‑1 frente a Ryde Little League (Australia), México cayó 8‑4 contra el Ministerio Sobre Las Alas Del Águila Little League (Nicaragua), quedando fuera de la llave de ganadores. Con un récord de 1‑1, el equipo mexicano necesita revertir la tendencia.
Por su parte, Japón llegó a Williamsport con una derrota 6‑0 ante Curazao, pero se recuperó venciendo a Europa‑África (3‑2) y a República Dominicana (10‑1), acumulando ahora dos victorias y una derrota. El rival nipón se perfila como un adversario competitivo y con capacidad de respuesta bajo presión.
De ganar México, el siguiente reto será enfrentar al vencedor del duelo entre Canadá y la zona Asia‑Pacífico. De perder, la participación mexicana en el torneo concluirá definitivamente.