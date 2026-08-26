César ‘Chino’ Huerta elige a Pumas y descarta ofertas de América y Cruz Azul

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El delantero mexicano confirma su regreso a Pumas, explica que la decisión fue sencilla y aclara que recibió propuestas, pero no ofertas formales, de América y Cruz Azul.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:36 PM.
En Deportes y editada el 26/08/2026 02:41 PM.