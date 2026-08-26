César ‘Chino’ Huerta elige a Pumas y descarta ofertas de América y Cruz Azul

El atacante mexicano César ‘Chino’ Huerta volvió a la Liga MX firmando con los Pumas de la Universidad Nacional, decisión que describió como “fácil” tras recibir propuestas de otros clubes de la primera división.
Al llegar a Ciudad de México el miércoles 26 de agosto, Huerta manifestó su felicidad por reincorporarse al conjunto universitario, donde vivió una de las mejores etapas de su carrera. “Pensando en Pumas fue fácil la decisión. Abandoné por un tiempo mi sueño, por todo lo que he pasado, creo que eso fue la parte difícil, pero Pumas me lo puso muy fácil. Me siento bien, muy feliz, muy contento, con mucha ilusión y con muchas ganas”, declaró.
El futbolista también abordó los rumores que lo vinculaban con el Club América y Cruz Azul. Admitió haber recibido acercamientos, pero precisó que se trató de “propuestas” y no de “ofertas formales”. “Yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas. Hablé con Solari y él me mostró las ganas de querer contar conmigo. Eso me deja contento, el que Pumas haya pujado muy fuerte por mí”, explicó.
Huerta se incorporará a los entrenamientos del equipo universitario y su debut dependerá de su estado físico y del proceso de adaptación al plantel. Pumas tiene programado su próximo partido el viernes 28 de agosto contra los Xolos, aunque aún no se ha definido si el técnico Esteban Solari le dará minutos en el encuentro.