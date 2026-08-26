México buscará el boleto al Mundial 2027 y al clasificatorio olímpico tras vencer a Costa Rica

La escuadra mexicana de voleibol femenino, tras imponerse a Costa Rica (25‑19, 25‑7, 25‑15) en la fase de clasificación del quinto al octavo puesto del Campeonato Continental NORCECA, se enfrentará a Puerto Rico este miércoles 26 de agosto a las 12:30 hrs. El duelo decidirá el último boleto al Mundial Femenil 2027 y al Playoff Olímpico que se disputará del 28 al 29 de agosto, único acceso directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La transmisión será gratuita a través del canal de YouTube Reinas del Caribe, permitiendo a los aficionados seguir la acción en tiempo real.
El camino de México en el torneo ha sido irregular: tras caer en tres sets contra Canadá y Estados Unidos, el equipo mostró mejoría al vencer a Trinidad y Tobago, incluyendo un “golden set” de 25‑0 que le abrió paso a los cuartos de final. Allí se topó con Cuba y quedó eliminado, pero el formato de la competencia le otorgó la oportunidad de disputar los puestos del quinto al octavo, manteniendo viva la esperanza de clasificar al Mundial y al playoff olímpico.
En caso de no lograr el pase en este enfrentamiento, México conserva dos vías adicionales. La primera es la Copa del Mundo Femenil 2027, que se jugará del 20 de agosto al 5 de septiembre en EE. UU. Los tres mejores equipos del ranking final que no hayan asegurado ya su plaza olímpica obtendrán un cupo para Los Ángeles 2028. La segunda alternativa es el ranking mundial de la FIVB, que asignará tres plazas olímpicas a las selecciones mejor posicionadas al cierre de la fase preliminar de la Volleyball Nations League 2028, prevista para el 11 de junio de 2028.
Así, el próximo encuentro contra Puerto Rico no solo representa una última oportunidad inmediata, sino que también forma parte de un proceso más amplio que mantiene abiertas varias rutas para que el voleibol femenino mexicano alcance la mayor cita olímpica.