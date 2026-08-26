México buscará el boleto al Mundial 2027 y al clasificatorio olímpico tras vencer a Costa Rica

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La Selección Mexicana Femenil de Voleibol derrotó a Costa Rica y se medirá contra Puerto Rico el 26 de agosto para definir el último pase al Mundial 2027 y al Playoff Olímpico de Los Ángeles 2028. El encuentro será transmitido gratuitamente por el canal de YouTube Reinas del Caribe.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 26/08/2026 03:16 PM.