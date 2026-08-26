Venus y Serena Williams reciben wild card para dobles femenino en el US Open 2026

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Las hermanas Williams, de 46 y 44 años, vuelven a la pista del Abierto de Estados Unidos tras recibir una invitación especial, marcando su primera aparición conjunta en cuatro años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 09:33 AM.
En Deportes y editada el 26/08/2026 02:56 PM.