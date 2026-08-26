Venus y Serena Williams reciben wild card para dobles femenino en el US Open 2026

El US Open 2026 anunció este miércoles que Venus (46 años) y Serena (44 años) Williams competirán en la categoría de dobles femenino tras recibir una carta de invitación (wild card) de la organización del torneo.
La dupla, que no había jugado junta desde el US Open 2022, llegó a la competición tras caer en primera ronda del Abierto de Cincinnati. En esa cita, Serena, quien no participará en el cuadro individual, jugó dobles mixto con el español Carlos Alcaraz, alcanzando la segunda ronda. Venus, por su parte, seguirá en el cuadro individual gracias a otra invitación de la entidad organizadora.
En su carrera, las hermanas Williams acumulan 14 títulos de Grand Slam, nueve de ellos en el US Open, y tres medallas de oro olímpicas como pareja, consolidándose como una de las más exitosas duplas de la historia del tenis.
El anuncio también incluyó la baja del tenista brasileño João Fonseca, número 26 del ranking ATP, del cuadro individual masculino del torneo.