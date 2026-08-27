América elimina al Columbus Crew y avanza a semifinales de la Leagues Cup 2026

En una noche vibrante en Los Ángeles, el Club América superó por 2-0 al Columbus Crew y se clasificó a semifinales de la Leagues Cup 2026, marcando un hito histórico para el equipo mexicano.
El gol de apertura llegó a los 11 minutos de juego cuando Raphael Veiga, desde fuera del área, disparó un potente remate que se coló en la portería rival. El brasileño, pieza clave del ataque americanista, demostró su capacidad para decidir partidos con calidad y precisión.
En la segunda mitad, el defensa mexicano Carlos Cota, bajo los palos, se consolidó como una muralla: realizó varias atajadas, incluida una parada de penal que mantuvo intacta la ventaja del América. A los 55 minutos, Brian Rodríguez, del Columbus Crew, anotó el segundo tanto del encuentro, pero el marcador no volvió a cambiar.
El técnico uruguayo Guillermo Almada, quien ha transformado al conjunto en una máquina de fútbol bien estructurada, utilizó la ocasión para dar minutos a jóvenes de la cantera, como Alejandro Cárdenas, demostrando la profundidad del plantel.
Con este triunfo, América se medirá a Rayados de Monterrey en semifinales, mientras que ambos equipos buscarán asegurar un pase directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.
El Club América continúa liderando la Liga MX y ahora persigue el título de la Leagues Cup, consolidando la visión táctica de Almada y la recuperación de la memoria futbolística del club.