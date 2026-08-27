América elimina al Columbus Crew y avanza a semifinales de la Leagues Cup 2026

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Las Águilas, dirigidas por Guillermo Almada, vencieron 2-0 al Columbus Crew en cuartos de final, logrando su primera semifinal en la Leagues Cup y consolidándose como líderes de la Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 08:34 AM.
En Deportes y editada el 27/08/2026 03:09 PM.