Atlético de Madrid descarta la venta de Julián Álvarez al Barcelona pese a la presión del club

El Atlético de Madrid ha reiterado su postura de no vender a Julián Álvarez al FC Barcelona. En una declaración oficial, el Consejo de Administración del club rojiblanco, integrado por doce miembros, manifestó de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión de no entablar negociaciones con el conjunto catalán, pese a la oferta de 100 millones de euros en seis plazos que el Barcelona presentó el pasado 29 de mayo.
El consejo, presidido por Enrique Cerezo y con la participación de Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado, así como representantes de Apollo Sports Capital, Quantum Pacific y Ares Management, subrayó que “ni ha existido ni va a existir ninguna negociación” con el Barcelona. La misma postura fue reiterada por Gil Marín en múltiples declaraciones públicas y a través de la prensa, señalando que el Atlético considera a Álvarez “el delantero centro perfecto” para el equipo y que “no aceptará ninguna oferta, sea de 100, 150 o 200 millones de euros”.
El conflicto se intensificó cuando, el 30 de junio, el Atlético presentó una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por presuntos contactos del Barcelona con Álvarez, quien tiene contrato vigente hasta 2030 y está dentro del periodo protegido por la normativa FIFA. La RFEF, tras analizar la documentación aportada, abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra el Barcelona para determinar si se infringieron normas deportivas.
Paralelamente, el propio jugador expresó su deseo de trasladarse al Barcelona, calificándolo como “lo mejor para todos” y manifestando su sueño de jugar en el club catalán. Sin embargo, el Atlético ha manifestado que protegerá al futbolista de la presión mediática y de los abucheos del público, como ocurrió en el partido contra el Villarreal, donde Álvarez fue abroncado al entrar al campo.
En los últimos días, el delantero argentino ha estado ausente de los entrenamientos por una indisposición, mientras el club continúa trabajando para “ayudar a Julián y seguir cuidándolo” con el objetivo de que aporte su máximo potencial en la lucha por los títulos europeos.