Atlético de Madrid descarta la venta de Julián Álvarez al Barcelona pese a la presión del club

...

El Consejo de Administración del Atlético de Madrid respalda unánimemente la decisión de no negociar el traspaso del delantero argentino Julián Álvarez al FC Barcelona, pese a una oferta de 100 millones de euros y a la denuncia presentada ante la RFEF por presuntos contactos ilegales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 27/08/2026 02:03 PM.