Canelo Álvarez responde a Emilio Azcárraga y no descarta pelear en el Estadio Azteca

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El campeón mexicano aceptó la propuesta del empresario para una función en el Estadio Azteca, calificándola de honor, mientras se prepara para su próximo combate en Riyadh y se rumorea una despedida monumental en el coloso de Santa Úrsula.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 01:01 PM.
En Deportes y editada el 27/08/2026 01:25 PM.