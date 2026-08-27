Clara Tauson elimina a la favorita Ekaterina Alexandrova y avanza a cuartos del Abierto GNP Seguros

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La danesa Clara Tauson sorprendió al vencer en tres sets a la máxima favorita Ekaterina Alexandrova (7‑6(8), 4‑6, 6‑3) en el Abierto GNP Seguros, asegurando su pase a los cuartos de final donde se medirá contra Diane Parry.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 27/08/2026 04:39 PM.