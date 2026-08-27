Clara Tauson elimina a la favorita Ekaterina Alexandrova y avanza a cuartos del Abierto GNP Seguros

En una jornada que se prolongó durante dos horas y 28 minutos, Clara Tauson superó a la rusa Ekaterina Alexandrova, la principal favorita del torneo, con un marcador de 7‑6(8), 4‑6 y 6‑3. El primer set se definió en un intenso tie‑break que la danesa ganó 8‑6, tras un intercambio de golpes sin que ninguna de las dos lograra imponerse claramente.
Alexandrova respondió en el segundo set, logrando romper el servicio de Tauson y llevándose el parcial 6‑4, lo que obligó a la partida a un decisivo tercer set. En esa fase final, Tauson mantuvo la calma, aprovechó el desgaste físico y mental de su rival y tomó la iniciativa, cerrando el encuentro con un 6‑3 que la coloca en los cuartos de final del Abierto GNP Seguros.
El desempeño de Tauson se caracterizó por una gran solidez en los momentos de mayor presión y una concentración inquebrantable, mientras que Alexandrova mostró signos de frustración a medida que avanzaba el partido. Con este triunfo, la danesa se enfrentará a Diane Parry el jueves 27 de agosto, a partir de las 19:30 horas, en el Estadio GNP Seguros.