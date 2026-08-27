Gemelas Cueva se ubican 1.º y 3.º y superan a China en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

En la prueba individual de trampolín de 3 metros del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados, Mía Cueva obtuvo la medalla de oro con 391.45 puntos, mientras que su hermana Lía Cueva se quedó con el bronce (378.75 puntos), relegando a la competidora china al segundo puesto.
El desempeño de las gemelas Cueva fue decisivo para que México superara a China en el medallero general, ubicándose ahora en la segunda posición, sólo por detrás de Rusia. Con diez medallas en total –dos de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce – la delegación mexicana se consolida entre los tres mejores países del certamen.
Durante la primera ronda, Mía y Lía lideraban la competencia; sin embargo, un error de Lía en su segundo salto la hizo descender al tercer lugar, aunque recuperó la posición en el tercer clavado. Mía mantuvo el liderato de forma constante, sin perder la punta en ninguna ejecución.
Además del oro y bronce de las gemelas, México sumó otras ocho preseas: oro en trampolín de 1 m (Mía Cueva), oro en sincronizado 3 m (Mía y Lía), plata en trampolín de 1 m (Lía Cueva), plata en plataforma 10 m sincronizada (Adriana Torres y Suri Cueva), plata en trampolín 3 m (Ian Nava), plata en mixtos 14‑18 años (Suri Cueva, Lía Cueva, Ian Nava y Carlos Solórzano), bronce en plataforma 10 m (Lía Cueva) y bronce en trampolín 1 m femenino (Rut Páez).
Con un día de competencia restante, la delegación mexicana aspira a sumar más podios y cerrar su participación con un medallero aún más destacado.