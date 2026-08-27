Gemelas Cueva se ubican 1.º y 3.º y superan a China en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

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Mía Cueva se alzó con el oro y Lía Cueva con el bronce en la prueba de trampolín de 3 m, dejando a la representante china en segundo lugar y posicionando a México en la segunda posición del medallero general.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 10:48 AM.
En Deportes y editada el 27/08/2026 03:06 PM.