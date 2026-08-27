México celebra jornada histórica en el Mundial de Remo 2026 con tres medallas

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En el primer día de finales del Campeonato del Mundo de Remo 2026, celebrado en el Bosbaan de Ámsterdam, México obtuvo dos oros y un bronce, marcando la mayor cantidad de preseas en una sola edición. Aylin Ibarra y Melissa Márquez lograron el primer oro sénior femenino, Kenia Lechuga se coronó en la categoría ligera y Alexis López sumó el bronce masculino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 01:45 PM.
En Deportes y editada el 27/08/2026 03:05 PM.