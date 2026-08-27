México celebra jornada histórica en el Mundial de Remo 2026 con tres medallas

México vivió una jornada histórica en el Campeonato del Mundo de Remo 2026 al conquistar tres medallas —dos de oro y una de bronce—, la mayor cantidad obtenida por el país en una sola edición del torneo.
Más tarde, la remera más laureada de la historia del remo mexicano, Kenia Lechuga, se impuso en la prueba de single scull ligero femenino (LW1x). Partiendo con ventaja en su característica embarcación rosa, mantuvo el dominio hasta la meta, cronometrando 7:29.16 minutos. Este oro, su primero a nivel mundial, sigue a la plata obtenida en 2023 y al bronce de 2025, y podría marcar el cierre de su etapa en la categoría ligera, enfocándose ahora en el scull individual femenino de cara a Los Ángeles 2028.
Con tres preseas históricas, el equipo mexicano escribe un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional y eleva las expectativas para futuras competencias internacionales.