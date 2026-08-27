Toluca avanza a semifinales de la Leagues Cup 2026 tras vencer 2-0 a Austin FC

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Los Diablos Rojos del Toluca se clasificaron a la fase semifinal de la Leagues Cup 2026 al derrotar 2-0 a Austin FC en New Jersey. Los goles de Helinho (penal) y Jorge Díaz Price, junto a la expulsión de Joseph Rosales, sellaron el pase del conjunto mexiquense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 06:29 AM.
En Deportes y editada el 27/08/2026 10:18 AM.