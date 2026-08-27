Toluca avanza a semifinales de la Leagues Cup 2026 tras vencer 2-0 a Austin FC

Toluca aseguró su lugar en las semifinales de la Leagues Cup 2026 al vencer 2-0 a Austin FC en el estadio MetLife, en New Jersey. El triunfo, decisivo en un partido de eliminación directa, se concretó con un penalti convertido por Helinho al minuto 52 y el segundo tanto, obra de Jorge Díaz Price, en tiempo de compensación (95′).
El técnico Antonio Mohamed alineó prácticamente el mismo once que había triunfado ante Querétaro en la Liga MX, incorporando a Nicolás Castro en el mediocampo y al lateral izquierdo Jesús Gallardo. Desde el pitazo inicial, los Diablos Rojos presionaron la salida de Austin, generando oportunidades tempranas, como el disparo de Federico Viñas a los 5′ y el potente remate de Nico Castro a los 16′ que rozó el poste.
El punto de inflexión llegó al minuto 37, cuando el atacante de Austin, Joseph Rosales, fue expulsado tras una falta sobre Federico Pereira revisada por VAR. Con un hombre menos, Toluca intensificó su ataque y, tras una serie de jugadas, Helinho recibió una falta dentro del área y el árbitro Fillip Dujic señaló penalti. El brasileño ejecutó el tiro con precisión, colocando el balón en el poste derecho y poniendo 1‑0 al marcador.
El portero de Austin, Brad Stuver, protagonizó varias atajadas clave, pero la defensa toluqueña mantuvo la ventaja. En la segunda mitad, Toluca siguió generando ocasiones, mientras que Austin buscaba el empate sin éxito. Finalmente, en el tiempo de compensación, Jorge Díaz Price recibió un pase dentro del área y definió con seguridad, sellando el 2‑0 definitivo.
Con este resultado, Toluca se convierte en el tercer equipo en alcanzar la semifinal del torneo, sumándose a la lista de representantes mexicanos que buscan coronarse en la edición 2026 de la Leagues Cup.