UEFA prepara denuncia contra Gianni Infantino por supuesta gestión desleal

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La UEFA habría iniciado una solicitud preliminar ante la justicia suiza para denunciar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por un proyecto abortado que buscaba abrir los ingresos del Mundial a inversores privados, lo que, según la entidad europea, perjudicó la reputación y los intereses de la FIFA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 09:57 AM.
En Deportes y editada el 27/08/2026 03:28 PM.