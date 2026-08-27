UEFA prepara denuncia contra Gianni Infantino por supuesta gestión desleal

La UEFA está preparando una denuncia ante la justicia suiza contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por lo que califica como "gestión desleal". La acusación se basa en un proyecto confidencial, ideado antes de su revelación pública y descartado durante el verano boreal, que pretendía crear una empresa abierta a inversores privados para gestionar los ingresos del Mundial 2026.
Según una fuente cercana al asunto, el proyecto habría causado un perjuicio directo a la reputación de la FIFA. La UEFA, a través de una solicitud preliminar de 60 páginas obtenida por la AFP, busca que la justicia de Florida obligue a las filiales estadounidenses de la FIFA a comunicar los detalles del plan, antes de trasladar el caso a la jurisdicción suiza.
El documento indica que la iniciativa buscaba "liberar el potencial comercial" del torneo, pero la UEFA sostiene que en realidad era un vehículo para que Infantino y un reducido círculo de allegados, entre ellos Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, pudieran adquirir una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA. De acuerdo con la entidad europea, esta maniobra habría sido en detrimento de la propia FIFA, sus miembros y demás actores del fútbol.
El proyecto también involucró a Carlos Cordeiro, banquero de inversiones y asesor de Infantino, quien renunció tras la controversia y describió la propuesta como "una mala operación para el fútbol".
La infracción que se le imputa a Infantino es susceptible de ser castigada con hasta cinco años de prisión. La UEFA no ha señalado un horizonte temporal para la presentación formal de la denuncia, pero indica que la acción está destinada a un proceso en el extranjero que culminará ante la justicia suiza una vez que se obtengan los documentos requeridos.