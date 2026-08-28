Ajax ofrece 12 millones por Brian Rodríguez; América evalúa la salida del extremo uruguayo

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El AFC Ajax de Ámsterdam ha presentado una oferta oficial de 12 millones de dólares por el extremo Brian Rodríguez, que podría abandonar al América antes del cierre del mercado de fichajes. La directiva del club mexicano revisa la propuesta mientras el jugador sigue convocado para el próximo partido contra Puebla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 07:59 AM.
En Deportes y editada el 28/08/2026 08:11 AM.