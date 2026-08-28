Ajax ofrece 12 millones por Brian Rodríguez; América evalúa la salida del extremo uruguayo

El AFC Ajax ha enviado una propuesta formal al Club América por el extremo uruguayo Brian Rodríguez, valorada en USD 12 millones más bonos por objetivos deportivos. La oferta llega a pocos días del cierre del mercado de transferencias, tanto en México (2 de septiembre) como en Europa.
Según el periodista César Luis Merlo, la directiva americanista aún no ha emitido una respuesta definitiva. Mientras tanto, Rodríguez permanece en la nómina del equipo azulcrema y está programado para jugar el próximo domingo contra Puebla en el Estadio Banorte.
El posible traspaso plantea un dilema para el técnico Guillermo Almada, quien debe sopesar el impacto deportivo de perder a una de sus principales armas en la banda izquierda contra el beneficio económico que la operación representaría. La salida del jugador coincidiría con el inicio del Torneo Apertura 2026 y la fase decisiva de la Leagues Cup, donde América se prepara para enfrentar a Monterrey en semifinales.
Esta no es la primera vez que Ajax muestra interés en talentos del América; en años anteriores los clubes holandeses negociaron por Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Diego Lainez, aunque sin concretar transferencias. La actual propuesta incluye cláusulas de rendimiento que podrían elevar el monto total recibido por el club mexicano.
Por su parte, Brian Rodríguez ha sido una de las figuras destacadas del conjunto en la Leagues Cup, anotando y asistiendo en la victoria 2‑0 sobre Columbus Crew. Tras el partido, el delantero uruguayo criticó la falta de apoyo de la afición en Ciudad de México, comparándola con la energía que percibe en Los Ángeles, comentario que generó debate entre seguidores y medios.
El América, que llegó a la fase semifinal como segundo mejor equipo de la fase de grupos, deberá decidir rápidamente si la oferta europea compensa la posible reestructuración táctica antes del cierre del mercado.