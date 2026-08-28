América acelera negociaciones con LAFC por Denis Bouanga mientras decide la salida de Brian

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El Club América busca fichar al delantero gabonés Denis Bouanga, pero necesita vender a Brian Rodríguez antes del 2 de septiembre para liberar plaza y recursos. La oferta de Ajax por el uruguayo y la petición de 7 millones de dólares de LAFC hacen que el mercado cierre en una carrera contra el tiempo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 03:21 PM.
En Deportes y editada el 29/08/2026 09:21 AM.