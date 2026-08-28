América acelera negociaciones con LAFC por Denis Bouanga mientras decide la salida de Brian

El Club América ha intensificado sus conversaciones con el LAFC para incorporar al delantero gabonés Denis Bouanga, pero la operación está supeditada a la salida de Brian Rodríguez, quien ocupa la única plaza de extranjero del equipo.
El conjunto azulcrema cuenta con hasta el 2 de septiembre para responder a la propuesta de 12 millones de dólares que el Ajax de Países Bajos ha presentado por Rodríguez. De concretarse la venta, América dispondría de la plaza y del capital necesario para aceptar la exigencia del LAFC de 7 millones de dólares por Bouanga, cuyo valor de mercado ronda los 8.3 millones y cuyo contrato se extiende hasta 2028.
Denis Bouanga, de 31 años, puede desempeñarse como extremo o delantero centro y se ha consolidado como una de las piezas más decisivas de la MLS, combinando velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. Su incorporación aportaría un refuerzo ofensivo inmediato al esquema táctico del técnico americanista.
Sin embargo, la negociación avanza en paralelo a las conversaciones con Ajax; una depende directamente de la otra. Si América acepta la oferta neerlandesa antes del 2 de septiembre, tendría la ventana de apenas nueve días —hasta el 11 de septiembre, fecha límite de registro— para registrar a Bouanga y cerrar su plantilla antes del cierre del mercado mexicano.
En caso de que la propuesta del Ajax no prospere, el fichaje del gabonés quedaría en pausa indefinida, obligando al club a replantear su estrategia ofensiva de cara al final del torneo.
Los próximos días serán decisivos para que las Águilas definan si pueden completar ambas operaciones o si alguna de ellas se desvanece antes de llegar a buen puerto.