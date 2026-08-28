Chicharito revela deuda millonaria anual tras divorcio con Sarah Kohan

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Javier Hernández confesó en su podcast que, a causa del acuerdo de manutención con su exesposa, debe pagar una deuda de alrededor de 1.2 millones de dólares cada año para poder ver a sus hijos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 05:49 AM.
En Deportes y editada el 28/08/2026 06:16 AM.