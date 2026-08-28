Cristiano Ronaldo anota su gol 978 y sella la victoria del Al Nassr ante Al Taawon

En la jornada cuatro de la Liga saudí, el Al Nassr consolidó su liderato al vencer 2‑1 al Al Taawon. El equipo dirigido por el australiano Ange Postecoglou remontó un gol en contra, gracias al tanto de Cristiano Ronaldo, quien anotó su 978.º gol en la carrera.
El Al Taawon abrió el marcador al minuto 11 con Bassam Al Hurayji. El Al Nassr respondió antes del descanso cuando Samu Costa, asistido por Sadio Mané, empató en el tiempo añadido de la primera mitad.
En la segunda mitad, a los cinco minutos, Ronaldo recibió un disparo de Mohamed Simakan que se desvió y, sin perder la oportunidad, colocó el balón en la red, asegurando el 2‑1 definitivo. El astro portugués jugó 80 minutos antes de ser sustituido por Abdullah Al Hamdan.
Con este triunfo, el Al Nassr acumula cuatro victorias en cuatro partidos, manteniéndose como líder indiscutido de la competición. Por su parte, Al Taawon sigue sin lograr su primera victoria, con dos empates y dos derrotas en la tabla.