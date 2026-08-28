Cristiano Ronaldo anota su gol 978 y sella la victoria del Al Nassr ante Al Taawon

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El delantero portugués marcó el segundo tanto del Al Nassr (2‑1) contra Al Taawon, elevando su cuenta personal a 978 goles y manteniendo al equipo a la cabeza de la Liga saudí.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 02:44 PM.
En Deportes y editada el 28/08/2026 06:21 PM.