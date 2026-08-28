Guillermo Almada lleva su disputa contra Santos Laguna y la FMF al TAS: ¿qué motiva la demanda?

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El exdirector técnico de Santos Laguna, Guillermo Almada, ha ingresado una demanda contra el club y la Federación Mexicana de Futbol ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, señalando diferencias contractuales y posibles obligaciones fiscales que no pudieron resolverse a nivel nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 07:58 AM.
En Deportes y editada el 28/08/2026 08:28 AM.