Guillermo Almada lleva su disputa contra Santos Laguna y la FMF al TAS: ¿qué motiva la demanda?

Guillermo Almada sorprendió al mundo del fútbol mexicano al aparecer como parte apelante en un procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La inclusión de su caso en la lista de audiencias del TAS confirma que la controversia ha escalado a una instancia internacional, lo que indica la gravedad de los desacuerdos entre el exdirector técnico, Santos Laguna y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
Aunque la causa exacta de la disputa no ha sido revelada oficialmente, diversas fuentes apuntan a conflictos contractuales surgidos durante la gestión de Almada en Santos Laguna (2019‑2021). Según Ignacio “El Fantasma” Suárez, podrían existir acuerdos paralelos y condiciones económicas informales que hicieron insostenible la relación laboral, obligando al entrenador a buscar una solución fuera de los canales tradicionales del fútbol mexicano.
El recurso al TAS sugiere que los intentos de conciliación previos fracasaron, y que la magnitud del conflicto supera cualquier mecanismo interno de resolución. Además, se rumorea que la demanda podría abordar una deuda fiscal significativa derivada del vínculo contractual, con el objetivo de determinar si la responsabilidad del pago de ciertos impuestos recae en Almada o en el club.
De confirmarse esta hipótesis, el fallo del TAS sentaría un precedente importante para futuras disputas de naturaleza similar en el fútbol nacional, al establecer criterios claros sobre la carga fiscal en relaciones laborales deportivas.
Hasta el momento, ni Santos Laguna ni la FMF han emitido declaraciones públicas al respecto, y el proceso permanece bajo la confidencialidad típica del TAS. La falta de información oficial mantiene la incertidumbre y alimenta la expectativa sobre la resolución que dictará el panel arbitral.