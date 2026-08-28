Rafa Márquez podría perder su debut en el Estadio Banorte por conflicto con la NFL

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) enfrenta una incertidumbre decisiva: el debut como director técnico de Rafael Márquez con la Selección Mexicana, previsto para la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League en noviembre de 2026, podría no realizarse en el Estadio Banorte (Azteca) debido al choque de calendario con la NFL.
El Sunday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado para el 22 de noviembre, ocupa la misma franja horaria que el partido internacional, obligando a la FMF a reconsiderar la sede del encuentro. Según el periodista especializado David Medrano, este evento ha “puesto en jaque” la planificación del fútbol mexicano, pues la transmisión y la logística de la NFL demandan recursos y atención que podrían afectar la disponibilidad del estadio.
Ante la posibilidad de perder el Banorte, la FMF ya está evaluando alternativas dentro del territorio nacional para garantizar que el Tri juegue en casa y cuente con el respaldo de la afición. Entre las opciones se barajan el Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Jalisco, aunque cada una presenta desafíos logísticos y de capacidad que deben ser negociados con la NFL y los promotores del partido.
La decisión final dependerá de tres factores clave: la agenda definitiva de la NFL, las negociaciones contractuales entre la FMF y la liga estadounidense, y la viabilidad operativa de trasladar el partido a otra sede sin comprometer la seguridad y la transmisión televisiva.
Mientras tanto, la Selección mantiene su calendario de amistosos fuera del país, concentrando toda la atención en el único partido oficial que jugará en México bajo el nuevo cuerpo técnico. La presión sobre Márquez es alta, pues su primer duelo oficial será también la prueba de fuego para el proyecto de renovación que lidera, combinando experiencia internacional y figuras de peso en el fútbol mundial.
En conclusión, la prioridad de la FMF es asegurar que el Tri no quede sin respaldo local en una eliminatoria directa, aunque ello implique cambiar la sede del debut. La expectativa de la afición y la necesidad de resultados inmediatos hacen que la definición de la ubicación sea un tema crítico para el inicio de la era “Káiser” en el fútbol mexicano.