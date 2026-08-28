Rafa Márquez podría perder su debut en el Estadio Banorte por conflicto con la NFL

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El partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado para el 22 de noviembre, complica la agenda de la Selección Mexicana y pone en duda que el primer encuentro oficial bajo el mando de Rafa Márquez se dispute en el Estadio Azteca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 03:21 PM.
En Deportes y editada el 29/08/2026 09:23 AM.