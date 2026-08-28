Los Raiders pierden 18-12 ante los 49ers en su último juego de pretemporada

Las Vegas Raiders fueron derrotados 18-12 por los San Francisco 49ers en el último encuentro de pretemporada antes del inicio de la temporada 2026 de la NFL. El marcador reflejó una única victoria y dos descalabros para los Silver and Black, que ahora se preparan para su debut oficial el 13 de septiembre contra los Miami Dolphins.
El Allegiant Stadium se convirtió en escenario de un inusual festival de goles de campo: los 30 puntos del partido fueron anotados exclusivamente por esta vía. En el primer cuarto, los Raiders se adelantaron 6-0 gracias a dos tiros de campo de Matt Gay. El segundo cuarto añadió otro gol de campo para Nevada, mientras los 49ers respondieron con dos tiros de campo propios, cerrando el medio tiempo 9-9.
El tercer y cuarto cuartos fueron dominados por San Francisco, que tomó el control del juego y anotó los seis puntos restantes mediante dos goles de campo de Eddy Piñeiro, quien mantuvo una efectividad perfecta (6 de 6). Los Raiders, pese a sus intentos, no lograron anotar más.
En el plano de pase, los quarterbacks Kirk Cousins (Raiders) y Fernando Mendoza (Raiders) fueron los más activos. Cousins completó 8 de 11 intentos para 51 yardas, mientras Mendoza conectó 7 de 14 para 57 yardas. Por el lado de los 49ers, Adrián Martínez lideró con 12 de 21 pases completados, acumulando 130 yardas, y Mac Jones también participó en la ofensiva.
El próximo desafío de los Raiders será el domingo 13 de septiembre, cuando reciban a los Miami Dolphins en su primer partido oficial de la temporada.