Los Raiders pierden 18-12 ante los 49ers en su último juego de pretemporada

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A pesar de liderar brevemente, Las Vegas Raiders cayeron 18-12 frente a los San Francisco 49ers en su último partido de pretemporada, con todos los 30 puntos anotados mediante goles de campo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:00 AM.
En Deportes y editada el 28/08/2026 08:15 AM.