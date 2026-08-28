Rayados y América se medirán en semifinales de la Leagues Cup 2026 en Los Ángeles

Monterrey (Rayados) y el Club América se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre en la semifinal de la Leagues Cup 2026, en un duelo que definirá quién accede a la final del torneo que reúne a los mejores clubes de la Liga MX y la MLS.
El encuentro se jugará en el stadium del LA Galaxy, en Los Ángeles, California, y contará con una numerosa afición mexicana que viajará a territorio estadounidense para apoyar a sus equipos.
Para los Rayados, dirigidos por Matías Almeyda, la semifinal representa una oportunidad de dar un paso más hacia el título internacional, después de haber superado a Club León y Toluca en la fase de grupos. El conjunto regiomontano ya conoce al rival y llega con la ilusión de alcanzar la final y, potencialmente, levantar la copa.
El Club América, bajo la dirección de Alfredo Tena, también busca consolidarse como uno de los cuatro semifinalistas del torneo, tras su paso por la fase de grupos y los octavos de final. El equipo capitalino verá en este partido una prueba de máxima exigencia y la posibilidad de añadir otro trofeo internacional a su palmarés.
El partido será transmitido en vivo por los principales canales deportivos nacionales e internacionales, y se espera una gran cobertura mediática dada la rivalidad histórica entre ambos clubes.
Con el boleto a la gran final en juego, la semifinal promete ser un espectáculo de alto nivel, donde la estrategia, la experiencia y la pasión de los aficionados serán determinantes para definir al próximo finalista de la Leagues Cup 2026.