Rayados y América se medirán en semifinales de la Leagues Cup 2026 en Los Ángeles

...

Monterrey y el Club América disputarán la semifinal del torneo internacional el 2 de septiembre en el estadio del LA Galaxy, con la victoria garantizando el pase a la gran final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 05:52 AM.
En Deportes y editada el 28/08/2026 06:19 AM.