Rommel Pacheco confirma que la Conade trabaja para entregar los premios económicos a los medallistas

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El director general de la Conade, Rommel Pacheco, anunció que, pese al aumento del presupuesto, se están definiendo los lineamientos para desembolsar más de siete millones de pesos a los 407 medallistas mexicanos del CAC Santo Domingo 2026, y que el pago se realizará este año en un acto formal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 03:59 PM.
En Deportes y editada el 28/08/2026 06:16 PM.