Rommel Pacheco confirma que la Conade trabaja para entregar los premios económicos a los medallistas

Saltillo, Coahuila. – En declaraciones realizadas tras la presentación de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, informó que la entidad está a la espera de indicaciones oficiales para proceder con la entrega de los estímulos económicos a los atletas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) celebrados en Santo Domingo.
Según Pacheco, el monto originalmente previsto para los premios se vio incrementado, lo que ha generado una revisión del proceso de pago. La delegación nacional sumó 407 medallas (167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce), lo que implica un desembolso superior a los siete millones de pesos. Los importes por medalla son los siguientes:
Las declaraciones de Pacheco se dieron en el contexto de la próxima Copa del Mundo de Tiro con Arco, que se celebrará en Saltillo los días 12 y 13 de septiembre, y reunirá a los 32 mejores arqueros del mundo en las categorías de arco compuesto y recurvo, tanto femenil como varonil.