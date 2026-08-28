Sebastián Cáceres cerca de salir del América: Celta de Vigo presenta oferta formal

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El defensa uruguayo ha despertado el interés del Celta de Vigo, que habría entregado una propuesta oficial al Club América. El jugador solicitó su salida a Europa y su representante se reunirá con la directiva americanista para cerrar la posible transferencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:44 AM.
En Deportes y editada el 28/08/2026 09:00 AM.