Sebastián Cáceres cerca de salir del América: Celta de Vigo presenta oferta formal

El Club América podría estar a punto de perder a uno de sus pilares defensivos. Según informó el periodista Carlos Ponce de León, el Celta de Vigo ya habría presentado una oferta formal por Sebastián Cáceres, defensa uruguayo que desde 2020 se consolidó como titular en la zaga azulcrema.
La iniciativa del jugador de facilitar su salida a Europa se ha materializado en una reunión que su representante, Federico Rodríguez, mantendrá este viernes en las instalaciones de Coapa. La directiva del América evaluará la propuesta, que se estima en torno a los 5 millones de dólares, cifra publicada por Transfermarkt.
En declaraciones posteriores al partido contra Columbus Crew, correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, Cáceres confirmó que el interés europeo es una realidad, pero subrayó su compromiso con el equipo: “Si se da, se da; si no, estoy concentrado aquí”.
Desde su llegada procedente de Liverpool de Uruguay, el uruguayo ha disputado 209 partidos con el América, anotando cuatro goles y brindando dos asistencias, y formó parte del histórico tricampeonato de Liga MX.
Mientras se afinan los detalles entre ambas instituciones, la salida de Cáceres se perfila como una de las bajas más relevantes del plantel. En paralelo, circulan rumores sobre el futuro de Brian Rodríguez, quien habría despertado el interés del Ajax, aunque en una fase mucho más preliminar.
En caso de concretarse la transferencia, el defensa cumpliría uno de sus objetivos profesionales al regresar a Europa, cerrando una etapa importante en la historia reciente del Club América.