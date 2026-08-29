Diane Parry asegura su lugar en la primera final WTA del Abierto GNP Seguros

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La francesa Diane Parry venció a Ann Li 7‑6(7), 6‑4 en una disputa de dos horas y cinco minutos, convirtiéndose en la primera finalista del Abierto GNP Seguros y esperando al ganador del duelo entre Elise Mertens y Nikola Bartunkova.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:28 AM.
En Deportes y editada el 29/08/2026 09:47 AM.