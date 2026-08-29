Diane Parry asegura su lugar en la primera final WTA del Abierto GNP Seguros

En una jornada que marcó un hito para el tenis femenino en México, Diane Parry se consagró como la primera finalista del Abierto GNP Seguros al derrotar a Ann Li por 7‑6(7), 6‑4. El encuentro, que se extendió durante dos horas y cinco minutos, mostró la capacidad de la jugadora francesa para remontar en ambos parciales y consolidar su mejor forma en la temporada.
El primer set inició con ventaja para Li, quien se adelantó 3‑1 y mantuvo el servicio, obligando a Parry a buscar el rompimiento sin éxito. A los 4‑2 a favor de la estadounidense, la francesa recuperó la compostura, forzó un punto de set‑point y, tras un tiebreak reñido, se impuso 7‑6(7). En el segundo parcial, Li volvió a abrir el marcador, pero Parry igualó rápidamente 2‑2 y, con un juego agresivo, mantuvo la igualdad hasta lograr el rompimiento decisivo que le permitió cerrar el set 6‑4.
Con este triunfo, Parry confirma el excelente estado de forma que atraviesa en Monterrey y se prepara para el partido más importante de su carrera: la final del torneo. En ella se medirá contra la ganadora del duelo semifinal entre Elise Mertens y Nikola Bartunkova, rivales con los que Parry ya ha cosechado victorias en la presente temporada.
El Abierto GNP Seguros, patrocinado por Grupo Milenio, se consolida como una cita clave del circuito WTA en México, y la presencia de una finalista francesa subraya la competitividad internacional del evento.