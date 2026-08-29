Gilberto Mora brilla con doblete ante Pumas y lleva a Xolos al triunfo 2-0

...

El mediocampista de 17 años anotó los dos penales que le dieron la victoria a Xolos sobre Pumas, destacando frente a Keylor Navas y consolidando su rol en la Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:29 AM.
En Deportes y editada el 29/08/2026 09:55 AM.