Gilberto Mora brilla con doblete ante Pumas y lleva a Xolos al triunfo 2-0

En el Estadio Caliente, Xolos de Tijuana se impuso 2-0 a Pumas de la UNAM gracias a un doblete de Gilberto Mora, el joven mediocampista de 17 años que convirtió ambos penales frente al experimentado guardameta costarricense Keylor Navas.
El primer tanto llegó al minuto 53, tras una falta de Rubén Duarte sobre Mourad El Ghezouani dentro del área. El árbitro César Ramos señaló penalti y Mora, sin titubear, ejecutó un disparo preciso que venció a Navas, poniendo el 1-0 en el marcador.
La ventaja se amplió cuando, a falta de media hora, Pablo Bennevendo fue expulsado por una entrada violenta sobre El Ghezouani, dejando a Pumas con diez jugadores. La superioridad numérica de Xolos generó otra oportunidad de penalti tras una salida a destiempo de Navas. Mora volvió a cobrar y, con la misma frialdad, anotó al poste izquierdo, sellando el 2-0 definitivo.
Con esta victoria, Xolos sumó su cuarta en seis jornadas, alcanzando ocho puntos y ubicándose en la décima posición de la tabla. Por su parte, Pumas deberá replantear su estrategia, mientras espera el regreso de César “Chino” Huerta, ausente por motivos de preparación física.
El doblete de Mora no solo le permitió alcanzar los cuatro goles en el torneo, sino que también reforzó su protagonismo dentro del proyecto de Xolos, demostrando que la juventud no es impedimento para asumir responsabilidades en la cancha.