Harry Kane inicia negociaciones para renovar con el Bayern Múnich

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El delantero inglés confirmó que ya se han dado los primeros pasos para extender su contrato con el club alemán, cuyo vínculo actual expira en junio de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:23 AM.
En Deportes y editada el 29/08/2026 09:36 AM.