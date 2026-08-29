Harry Kane inicia negociaciones para renovar con el Bayern Múnich

El atacante inglés Harry Kane anunció este viernes que las negociaciones para renovar su contrato con el Bayern Múnich ya han comenzado. Tras el contundente triunfo 5-1 del conjunto bávaro ante el Stuttgart en la jornada inaugural de la Bundesliga, el futbolista de 33 años habló con los periodistas sobre su futuro en el club.
Kane reveló que "la primera reunión fue la pasada semana" y subrayó que aún quedan "muchos detalles" por definir antes de concretar una extensión. El delantero, uno de los favoritos al Balón de Oro este año, llegó al Bayern en 2023 procedente del Tottenham Hotspur, donde había desarrollado la mayor parte de su carrera.
El Bayern ha reiterado su intención de retener al artillero, quien anotó 36 goles en la pasada temporada de la Bundesliga. Su contrato actual vence al término del presente curso, por lo que ambas partes buscan asegurar su continuidad en el club alemán.