León solicita reprogramar su partido contra Pumas por agenda apretada entre Liga MX y Leagues Cup

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El club esmeralda pide a la Liga MX mover el encuentro con Pumas al 16 de septiembre, argumentando el desgaste físico derivado de los viajes a EE. UU. para la semifinal de la Leagues Cup y la escasa recuperación entre compromisos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:58 AM.
En Deportes y editada el 29/08/2026 10:32 AM.