León solicita reprogramar su partido contra Pumas por agenda apretada entre Liga MX y Leagues Cup

León, que se prepara para disputar la semifinal de la Leagues Cup en Estados Unidos, solicitó a la Liga MX trasladar la fecha del próximo duelo contra Pumas UNAM. El técnico Gustavo Gandolfi explicó que el club busca jugar el partido el 16 de septiembre, en lugar del 6, para contar con más días de descanso antes de regresar a la actividad local.
El pedido surge tras el empate 1‑1 contra Atlante el 28 de agosto, que dejó al conjunto con una agenda extremadamente cargada: viaje a EE. UU. para enfrentar a Toluca el 2 de septiembre y, de mantenerse la fecha original, regreso a México para el encuentro contra Pumas el 6 de septiembre.
“El partido de Pumas es el que estamos analizando y pidiendo a la Liga MX moverlo por una cuestión lógica. Estamos pidiendo jugarlo el 16 de septiembre. Pumas seguramente querrá jugar a mitad de semana en corto tiempo. Nosotros vamos a venir con un desgaste importantísimo, pero, bueno, voy a repetir, no hay excusas”, declaró Gandolfi.
El entrenador también aprovechó la entrevista para hacer un llamado a la autoridad del fútbol mexicano, pidiendo una mayor consideración por la integridad física de los jugadores. “Quiero ser muy respetuoso, el tema del itinerario es complejo. El único consejo que le daría a la Liga MX es que traten de cuidar un poquito más la integridad física del ser humano, porque después del calendario es como Liguilla. Tenemos viajes de más de 10 horas, donde la parte del ser humano debería estar valorada”, añadió.
León espera que la solicitud sea atendida para evitar un desfase que pueda afectar el rendimiento del equipo tanto en la Leagues Cup como en la Liga MX.