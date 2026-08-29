Televisora y plataformas que transmitirán los partidos de la Selección Mexicana hasta 2034

Claro Sports será la principal cadena de paga que transmitirá los partidos de la Selección Mexicana durante el ciclo 2026‑2034, marcando el mayor cambio en la historia reciente de la transmisión del Tri. La cadena ofrecerá cobertura en vivo y en alta definición de la mayoría de los encuentros, incluidos amistosos, eliminatorias y torneos internacionales.
Al mismo tiempo, la televisión abierta mantendrá su exclusividad para los partidos más relevantes (como los partidos de la Copa del Mundo, la Copa América y los clásicos de la fase de clasificación). Esta medida asegura que los aficionados de todo el país puedan seguir al Tri sin costo adicional y sin necesidad de suscripciones.
Además, por primera vez los derechos se repartirán entre señal abierta, televisión de paga y plataformas de streaming. Las opciones de streaming incluyen:
El nuevo proyecto de la Selección, bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, se apoya en esta estrategia de difusión para ampliar la presencia del Tri en los hogares mexicanos y reforzar el vínculo con sus seguidores.
En resumen, los próximos ocho años ofrecerán una cobertura más amplia y diversificada: señal abierta para los encuentros de mayor alcance, Claro Sports como la principal cadena de paga y varias plataformas de streaming que complementarán la oferta, garantizando que ningún aficionado se pierda un solo partido del Tri.