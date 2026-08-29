Televisora y plataformas que transmitirán los partidos de la Selección Mexicana hasta 2034

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A partir de septiembre de 2026, la cobertura del Tri se diversifica entre señal abierta, Claro Sports y servicios de streaming, garantizando acceso universal y nuevas opciones de pago.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 29/08/2026 09:36 AM.