Ángel Correa rompe el silencio tras su salida de Tigres y anuncia su fichaje por River Plate

Después de varias semanas de silencio, Ángel Correa, el delantero argentino que dejó Tigres para incorporarse a River Plate, concedió su primera entrevista pública. La charla, realizada para ESPN Premium tras el triunfo 3-2 de River sobre Banfield, estuvo marcada por un emotivo mensaje dirigido al exentrenador de los Millonarios, Eduardo Coudet.
Correa declaró: «Le agradezco al Chacho, que él es quien armó este equipo. Hoy no está acá con nosotros, pero esta victoria se la dedicamos a él, que seguramente la está pasando mal». La frase resonó entre la afición felina, que recordó el paso del jugador por el club mexicano.
El argentino llegó a Tigres procedente del Atlético de Madrid en 2023, siendo catalogado como uno de los fichajes más importantes de la Liga MX en los últimos años. Su impacto fue inmediato: se ganó el cariño de la afición y se convirtió en pieza clave que llevó a los Felinos a la final del Apertura 2025 contra Toluca, donde, tras una tanda de penales, Correa falló el disparo definitivo.
Aunque no logró levantar un título con Tigres, Correa fue considerado uno de los pilares del equipo. Su salida, anunciada a principios de julio, generó opiniones divididas entre los seguidores. Tras intensas negociaciones, el delantero firmó con River Plate por una cifra cercana a los 15 millones de dólares.
El mensaje de Correa a Coudet, difundido en redes sociales con el hashtag #GraciasChacho, fue acompañado de un video donde el jugador agradece la confianza del técnico y expresa su deseo de seguir creciendo en el fútbol argentino.
Con su llegada a River, Correa busca retomar la senda de éxitos que lo caracterizó en Europa y en la selección argentina, mientras los felinos se preparan para reforzar su plantel de cara al próximo torneo.