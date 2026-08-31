Ángel Correa rompe el silencio tras su salida de Tigres y anuncia su fichaje por River Plate

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El delantero argentino habló por primera vez después de dejar a Tigres, dedicó la victoria contra Banfield a su exentrenador Eduardo Coudet y recordó su paso por el club mexicano, mientras confirma su nuevo destino en River Plate.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 04:12 PM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 04:14 PM.