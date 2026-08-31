Liverpool firma a Bradley Barcola por 123 millones de libras, el traspaso más caro del verano

El Liverpool anunció oficialmente la llegada de Bradley Barcola, internacional francés de 23 años, procedente del Paris Saint‑Germain. La operación, valorada en 123 millones de libras (166 millones de dólares), se convierte en el fichaje más costoso del mercado de verano y el mayor desembolso de la Premier League en la presente campaña.
Barcola, que llegó al PSG en 2023 por 45 millones de euros desde el Lyon, firmó un contrato con los Reds que incluye 106 millones de libras garantizados y hasta 17 millones de libras adicionales en variables. El extremo izquierdo, conocido por su velocidad explosiva y su capacidad para desestabilizar defensas, formó parte de la selección francesa que cayó en semifinales ante España en el Mundial de este verano.
El fichaje responde a la necesidad de Liverpool de reforzar su banda izquierda, donde hasta ahora han rotado entre Cody Gakpo y Víctor Muñoz. Con la salida de Mohamed Salah al Trabzonspor, el club busca que Barcola aporte la “pegada” que ha faltado en los minutos finales, tras empates en sus dos primeros partidos de liga.
El traspaso se suma a una ofensiva que ya incluye al delantero sueco Alexander Isak (125 millones de libras) y al volante alemán Florian Wirtz (116 millones de libras), ambos adquiridos el verano pasado. Con estos refuerzos, el técnico Luis Enrique espera que Liverpool recupere la capacidad de generar ocasiones de gol y compita tanto en la Premier League como en la Liga de Campeones.
Para el PSG, la venta de Barcola representa una ganancia histórica, ya que supera cualquier cifra obtenida por un jugador que abandona la Ligue 1. El club parisino, que también incorporó a Maghnes Akliouche, Ferran Torres y Mika Godts durante el mismo periodo, confía en que los nuevos fichajes compensen la pérdida del talentoso extremo.
El acuerdo sitúa a Barcola por encima de otros grandes traspasos de la Premier, como el de Morgan Rogers a Chelsea (156 millones de dólares) o Elliot Anderson al Manchester City (155 millones de dólares). El mercado de fichajes cerrará oficialmente el próximo martes.