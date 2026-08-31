Liverpool firma a Bradley Barcola por 123 millones de libras, el traspaso más caro del verano

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El Liverpool completó la compra del extremo francés Bradley Barcola procedente del PSG por 123 millones de libras, estableciendo un récord de gasto en la Premier League y reforzando un ataque que ya cuenta con Alexander Isak y Florian Wirtz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 03:19 PM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 03:41 PM.