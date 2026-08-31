Novak Djokovic cae en la primera ronda del US Open 2026 ante Mariano Navone

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El serbio Novak Djokovic, 39 años, fue eliminado en la ronda inaugural del US Open 2026 tras perder en cinco sets contra el argentino Mariano Navone (49 ATP), marcando su primera derrota temprana en un Grand Slam en dos décadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:16 AM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 06:35 AM.