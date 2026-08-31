Erik Lira podría fichar por el AS Mónaco tras el acuerdo de Balogun con el Everton

Todo parece encaminado a que el mediocampista mexicano Erik Lira obtenga una plaza en el AS Mónaco, tras conocerse el acuerdo entre el club del principado y el delantero estadounidense Folarin Balogun, quien se perfila como nuevo refuerzo del Everton.
Fabrizio Romano confirmó que los Toffees de la Premier League y el conjunto de la Ligue 1 cerrarían el traspaso de Balogun por 45 millones de libras, más 5 millones en variables y un porcentaje de la futura venta del jugador. Las negociaciones están en la fase final, pendientes de los últimos detalles contractuales y la aprobación médica del delantero.
Una vez que Balogun supere las pruebas físicas y médicas y firme su contrato con el Everton, se liberará la plaza de extracomunitario que necesita Erik Lira para cumplir su sueño de jugar en Europa. De concretarse, Lira se uniría a Armando González y Patricio Salas, completando un trío de futbolistas mexicanos que emigrarán al viejo continente en la presente ventana de transferencias.
El mercado de fichajes en las principales ligas europeas cerrará esta semana, por lo que los últimos movimientos se definirán en los próximos días.