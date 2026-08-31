Erik Lira podría fichar por el AS Mónaco tras el acuerdo de Balogun con el Everton

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El mediocampista mexicano Erik Lira tendría vía libre para incorporarse al AS Mónaco una vez que Folarin Balogun concluya su traspaso al Everton, según informa Fabrizio Romano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 04:12 PM.
En Deportes y editada el 01/09/2026 06:06 AM.